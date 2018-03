Sandberg fortsetter å støtte fiskernes miljødugnad

NTB Innenriks

I 2016 ble Fishing for Litter, en toårig prøveordning der frivillige fiskere samler inn avfall fra sjøen, igangsatt. Onsdag melder regjeringen at de viderefører sin støtte slik at ryddedugnaden kan fortsette ut året.

Det innebærer et tilskudd på 120.000 kroner for 2018. Beløpet er det samme som i fjor.

– For å kunne høste mat fra havet også i framtida, er vi nødt til å gjøre det vi kan for å rydde opp. Derfor har vi også i år bestemt oss for å bidra med midler til en frivillig opprydningsinnsats i fiskerinæringen, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Ifølge departementet har Fishing for Litter-prosjektet sørget for å fjerne rundt 132 tonn avfall fra havet. Ordningen er i dag etablert i Tromsø, Ålesund, Egersund, Karmøy, Båtsfjord, Hvaler, Austevoll og Måløy, og skal nå evalueres.

«Fishing for Litter skal på sikt fases ut og bli avløst av en permanent ordning for vederlagsfri levering av oppfisket marint avfall til havner. Dette utredes av Miljødirektoratet nå», skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en epost til NTB.

En av målsettingene for prosjektet har vært å øke fiskernes miljøbevissthet. Disse får ingen kompensasjon for sine bidrag til Fishing for Litter-prosjektet, men tilbys gratis levering av marint avfall.

