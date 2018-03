Politimann i Hordaland får gjenåpnet sak

NTB Innenriks

Mannen ble avskjediget fra Vest politidistrikt etter at han ble siktet for å ha lest noveller som handlet om fremstilling av overgrep mot barn ned i femårsalderen. Han fikk et forelegg på 15.000 kroner som han godtok. Han har hele tiden nektet for å ha lest tekstene.

Gulating lagmannsrett har nå besluttet at saken skal gjenåpnes, opplyser mannens forsvarer, advokat Vegard Austgulen, til Bergens Tidende.

Politimannens sønn skrev i fjor et brev til politiet der det fremgår at det kan ha vært han som leste novellene.

– Min klient er veldig lettet. Dette er hans mulighet til å bli renvasket. Det har vært en stor påkjenning å være mistenkeliggjort for noe han ikke har gjort, sier Austgulen til Bergensavisen.

Ifølge advokaten godtok politimannen forelegget på 15.000 kroner for å slippe belastningen ved en rettssak.

