Togene går mellom Asker og Drammen

Strømbruddet skjedde midt i rushtrafikken tirsdag ettermiddag. NSB meldte om endringer i trafikkavviklingen etter at en feil med strømforsyningen satte en stopper for all togtrafikk.

Et tog med 200 personer sto over to timer uten strøm i en tunnel.

– Dette kommer til å ta tid, skrev Bane Nor på Twitter etter at alle togene hadde stått i halvannen time.

Noe senere ble det kunngjort at en løsning kunne være på plass klokka 19.30. Dette klokkeslettet ble senere endret til 21.15, men klokka 20.17 meldte Bane Nor imidlertid at trafikken var i gang igjen.

NSB fraktet reisende med buss og taxi på den innstilte strekningen, men et tog med 200 passasjerer ble stående fast i Lieråstunnelen da strømmen ble borte. Ulike forslag til løsning ble vurdert, både evakuering over i et annet tog og eventuelt å slepe hele togsettet tilbake til Asker stasjon med et diesellokomotiv. Over to timer satt de reisende i stummende mørke og med fallende temperatur.

Pendler Halldis Kirkeng fra Drammen forteller til Drammens Tidende at toget plutselig stoppet inne i tunnelen.

– Nå er jeg så kald at jeg skjelver. Temperaturen sank inne i toget, og vi ble sittende i to og en halv time. Det skulle bli 150 lange minutter, sier Kirkeng som forteller at alle funksjonene i toget etter hvert sluttet å virke og at det ble helt mørkt.

– Det ble veldig stille. Ingen hadde utagerende atferd, sier Kirkeng til avisen.

