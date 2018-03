Tiltalt lege erkjenner å ha forfalsket samboerens testamente – nekter for uaktsomt drap

NTB Innenriks

59-åringen svarte bekreftende i Oslo tingrett på at han hadde fått to vitner til å underskrive på testamentet – etter at hans daværende samboer og kjæreste, Anne Linell Sundt (39), hadde mistet livet. Underskriftene ble tilbakedatert, slik at det skulle se ut som om de to personene hadde bevitnet Sundts signering, ifølge tiltalen.

Han nektet imidlertid for bedrageriforsøk ved å unnlate å fortelle at underskriftene var tilbakedatert da han leverte inn testamentet til byfogden, og avviste enhver form for skyld i uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter etter at kvinnen døde av en overdose sterke smertestillende medisiner han mest sannsynlig hadde skrevet ut til henne.

– Han hadde et godt formål, å behandle kjæresten sin og gjøre slutt på hennes smerter, sa mannens forsvarer, advokat Arild Holden, da han kommenterte aktoratets innledningsforedrag.

Behandlet Sundts smerter

Straffesaken mot den 59 år gamle legen startet i Oslo tingrett tirsdag morgen. Partene er mer eller mindre enige om hovedlinjene i saken: Legen behandlet Sundt fordi hun hadde svært store og økende smerteproblemer, han skrev ut medisiner til henne og kvinnen døde fordi hun tok altfor mye av en hel mengde sterke smertestillende medikamenter. Men når det gjelder hovedproblemstillingen i saken – om legen juridisk sett er ansvarlig for at hun døde, altså om det er årsakssammenheng mellom dødsfallet og tiltaltes handlinger – er partene grunnleggende uenige.

– Jeg levde med hennes smertehelvete daglig og hadde ikke annet valg enn å lindre og trøste. Det var helt forferdelig å se sin kjære lide på den måten, sa legen da han fikk starte sin frie forklaring for retten.

Han framholdt at han måtte hjelpe Sundt så hun «ikke skulle bli gal av smerter», men hevdet at han hele veien behandlet henne ansvarsfullt og forsvarlig.

– Sundt overmedisinerte seg selv

Forsvareren framholdt derfor med styrke i retten at det var kvinnen selv som dødsnatten 12. desember 2014 sørget for å få i seg den dødelige medisinblandingen – blant annet ved å ha injisert store mengde Petidin, som antas å være en hovedårsak bak dødsfallet. Hennes 16 år eldre kjæreste lå og sov på tidspunktet hun fikk i seg medikamentene, hevdet Holden.

– Og hvis det er Sundt som har tatt dette selv, så blir det et spørsmål om min klient kan holdes ansvarlig for det, sa han.

Statsadvokat Andreas Schei avviste forsvarets spekulasjon i om Sundt selv injiserte opptil 14 ganger så mye Petidin som normalt ved smertelindring.

– Påtalemyndigheten mener tiltalte hadde injisert Petidin før hun døde, sa Schei i sitt innledningsforedrag.

Tiltalen beskriver hvordan 59-åringen – som ble kjent med Sundt da hun høsten 2011 oppsøkte ham som lege – over en toårsperiode skrev ut store mengder sterke, og avhengighetsdannende smertestillende preparater. Kvinnens medisinbruk økte gjennom perioden, og hun døde til slutt av en overdose i 2014.

Dømt for dokumentfalsk

Etter dødsfallet dukket det opp et såkalt nødtestamente, hvor legen ble tilgodesett med fire millioner kroner, sletting av én million kroner i gjeld og disponeringsrett til kvinnens bolig på Bygdøy, som ikke var bevitnet.

Det er i dag uomstridt at det var tiltalte som skaffet til veie de to vitnene som underskrev testamentet etter Sundts død, og tilbakedaterte signaturene. Vitnene har erkjent forholdet og er begge dømt for dokumentfalsk.

– Det er aktoratets mening at det var Sundt som skrev testamentet, men at det ikke var gyldig da hun døde, understreket Schei.

