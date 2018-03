Politiet håper å bli ferdig med samfunnstoppsaken før sommeren

NTB Innenriks

– Vi tar sikte på å avslutte saken og sende en innstilling til statsadvokaten i løpet av våren, sier politiinspektør Elin Norgård Strand i Troms politidistrikt til NTB.

Hun kan ikke si noe om når en endelig påtaleavgjørelse vil være klar, men utelukker ikke at den ikke kommer før til høsten.

Mannen er siktet for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, og for å utnytte en person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon.

Så langt er det tre fornærmede i saken, og politiet har ikke fått nye navn på blokka, siden den siktede ble løslatt fra varetekt 8. februar. Da hadde han vært fengslet siden pågripelsen 3. januar i år.

Mistanken mot siktede knytter seg til hendelser etter 2010. Alle de tre fornærmede kom til Norge som asylsøkere. Strand opplyste i slutten av februar at de utelukket at det var flere fornærmede i asyl- og flyktningmiljøet.

Mannen har hele tiden nektet straffskyld i saken.

(©NTB)