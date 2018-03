KrF vil vente med å konkludere om Thommessen 

NTB Innenriks

KrF sitter med nøkkelen når det gjelder Thommessens framtid, og det var tirsdag knyttet spenning til om partiet ville støtte kravet om at stortingspresidenten tar det politiske ansvaret for byggeskandalen på Stortinget og trekker seg.

Flere partier har krevd at Thommessen går av. Men KrF har ennå ikke konkludert i saken, opplyste Hareide fra Stortingets talerstol.

– Det blir en debatt fremover der Stortinget skal se på ansvar og eventuelt fordele skyld i denne type saker. KrF vil ikke drive polemikk rundt denne saken, til det er den for alvorlig. Vi har ikke konkludert, sa Hareide.

Til NTB sier han at partiet trolig ikke vil konkludere før etter at finanskomiteen har behandlet Thommessens redegjørelse til Stortinget. Onsdag skal partiet som vanlig ha gruppemøte, men har ifølge Hareide ennå ikke godt nok grunnlag for å ta en beslutning.

– Det er ingen som er tjent med at denne typen saker skal gå over lang tid. Vi vil følge timeplanen til finanskomiteen, sier KrF-lederen.

Samtidig påpeker han at stortingspresidenten flere ganger brukte uttrykket «sterkt beklagelig» om den siste byggesprekken på 500 millioner kroner.

– Men det ville kanskje vært på sin plass om han også hadde brukt «sterkt beklagelig» om at han selv kom med feilaktig informasjon til Stortinget, sier Hareide.

