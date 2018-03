Drapstiltalt lege hevder samboeren ba ham holde medisinbruk hemmelig

NTB Innenriks

– Anne ba meg om ikke å journalføre medisinene hun fikk, fordi hun fryktet journalene ville kunne bli brukt mot henne i en eventuell barnefordelingssak, sa legen som i Oslo tingrett er tiltalt for uaktsomt drap på sin samboer.

Den 59 år gamle mannen forklarte seg under straffesaken som startet tirsdag, og ga retten en svært detaljert forklaring om sitt medisinske forhold til Anne Linell Sundt (39). De var kjærester og samboere – og lege og pasient fra høsten 2011.

Drøyt tre år senere ble Sundt funnet død i parets bolig på Bygdøy. Under obduksjonen fant de sakkyndige store mengder av en lang rekke svært sterke smertestillende medikamenter. Legen avviser kategorisk at det er noen årsakssammenheng mellom hans behandling og kvinnens dødsfall, men medga at han behandlet henne så å si kontinuerlig i perioden de var sammen.

– Hun hadde smerter hele tiden, selv om hun gikk på faste medisiner. Noen ganger hadde hun så vondt at hun sa hun nærmest ble suicidal, sa legen.

Han omtalte Sundts tilstand som et mer eller mindre konstant «smertehelvete» som vedvarte «dag og natt». Da smerteanfallene ble hyppigere og kraftigere de to siste årene av Sundts liv, så legen seg nødt til å gi flere, hyppigere og større doser med smertestillende.

– Jeg hadde ikke noe annet valg enn å hjelpe henne, sa han.

– Jeg har mistet alt. Jeg har mistet Anne. Jeg har mistet jobben. Og jeg har sittet fengslet. Likevel ser jeg ikke at jeg kunne ha gjort noe annet, sa tiltalte.

