Mann nekter straffskyld for likskjending av ekssamboers mor i Skien

NTB Innenriks

I januar ble den 33 år gamle kvinnen dømt til åtte måneders fengsel for likskjending av moren som ble funnet død i et hundebur i Skienselva i 2015. Også kvinnens tidligere samboer er tiltalt for likskjending i samme sak, og møtte mandag i Nedre Telemark tingrett.

Kari Grønnestad ble meldt savnet i juni 2012, og funnet død i Skienselva nesten tre år senere. I retten mandag forklarte mannen at Grønnestad den aktuelle dagen 4. juni 2012 var på besøk hos dem og at han så kvinnen drepe moren med kniv, skriver Telemarksavisa.

Først nesten tre år etter hendelsen, i april 2015, ringte 37-åringen politiet. Han fortalte om drapet og at han hadde hjulpet til med å fjerne liket. Kort tid senere fant dykkere kvinnen død i et hundebur i vannet.

I retten nektet mannen straffskyld, og forklarte at han hadde ventet nesten tre år med å gå til politiet fordi han var redd for å bli betraktet som medskyldig og for å miste sønnen sin.

Kvinnen ble først siktet for drap, men denne siktelsen ble henlagt, og hun ble i stedet tiltalt for likskjending. Samboeren var tidligere siktet for å ha unnlatt å hjelpe en person i nød, men også denne siktelsen ble henlagt.

(©NTB)