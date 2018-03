Ledergruppa i Innovasjon Norge stiller seg bak sjefen

NTB Innenriks

– Nyheten om at styreleder trakk seg med umiddelbar virkning søndag kom overraskende på oss alle. Saken i Aftenposten og påstandene om intern misnøye, og splittende lederstil kjenner vi oss ikke igjen i. Vi er en samlet ledergruppe som stiller oss bak Anita Krohn Traaseth, heter det i en pressemelding fra ledergruppa mandag kveld.

Gruppa viser dessuten til at styret gjennom fungerende styreleder Jørand Ødegård Lunde har presisert at styret har tillit til daglig leder, og at både eiere og oppdragsgivere har gitt uttrykk for at de er fornøyd med jobben hun gjør.

– Å være i en omstillingsprosess er ikke alltid enkelt, og det er naturlig at det vil være noe uenighet og diskusjoner både internt og eksternt, sier en samlet ledergruppe.

