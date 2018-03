FBI-etterforskere kommer til Norge

NTB Innenriks

Det er Oslo-politiet som bekrefter overfor Nettavisen at etterforskere fra FBIs kontor i København nå tar turen til Norge.

– Vi vet ikke hvem som står bak, men ønsker litt bistand fra FBI. Vi har fått tilbakemelding fra FBI, og de vil gjerne ha et møte med oss for å få en oppdatering, sier seksjonsleder for økonomi og etterforskning i Oslo politidistrikt, Rune Skjold.

Han understreker at politiet ser alvorlig på saken, og at strafferammen for denne typen dokumentforfalskning er bøter eller fengsel på inntil to år.

Det er andre år på rad at vedkommende nominerer Trump til fredsprisen. Vedkommende har i begge tilfeller benyttet en annen persons navn i forbindelse med nominasjonen. Denne personen har bekreftet at han ikke står bak nominasjonen.

Avisen Washington Post skrev i forrige uke at FBI hadde fattet interesse for saken.

(©NTB)