Boligmarkedet er i ferd med å stabilisere seg

NTB Innenriks

– Vi føler oss ganske trygge på at vi kan si at prisene har gått fra en nedgang til en utflating, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge til NTB.

Den ferske boligprisstatistikken som ble lagt fram mandag, viser at boligprisene landet sett under ett steg nominelt med 1,1 prosent fra januar til februar. Boligprisene er nå 2,3 prosent lavere enn for ett år siden.

Mindre usikkerhet

Dreyer sier at det svinger fra måned til måned, spesielt i de mindre byene. Vurderingen av prisutviklingen må derfor se flere måneder over ett.

– Vi får bekreftet trenden om at boligprisene er i ferd med å stabilisere seg. Selv om veksten så langt i år er svakere enn normalt, har prisfallet stoppet opp, utdyper han.

Dette er kort fortalt gode nyheter både for selgere og kjøpere, mener Dreyer.

– Det ser ut til at markedet er i bedre balanse i mange av byene enn på lenge. Og det reduserer usikkerheten både for dem som skal selge og dem som skal kjøpe bolig, lyder hans analyse.

Salgstiden opp

Salgstiden for en bolig var i snitt 54 dager i februar.

– Det er 16 dager mer enn for et år siden, og veldig høyt til å være i februar, sier Dreyer.

Raskest unna gikk det i Drammen, mens Kristiansand var tregest med 97 dager.

– Salgstiden synker i landet under ett, men den er fortsatt høy sammenlignet med tidligere år. Vi forventer at salgstiden vil fortsette å falle i tiden fremover, sier Dreyer.

Håper Oslo-krav skrotes

Eiendom Norge-direktøren håper at utviklingen i boligmarkedet får finansminister Siv Jensen (Frp) til å lytte til rådene fra Finanstilsynet og at hun skroter de skjerpede kravene for å få boliglån i Oslomarkedet.

– Regionale forskjeller i forskriften bør begrunnes ut fra helt ekstraordinære situasjoner. I 2016 hadde vi bak oss en prisvekst på 26 prosent i Oslo. Det var ekstremt, og da støttet vi særegne krav for Oslo. Nå har vi bak oss en periode med betydelig priskorrigering, og markedet for Oslo normaliserer seg. Da er det naturlig å ha et likt regelverk i hele landet, sier Dreyer til NTB.

Han legger til at Eiendom Norge også rent prinsipielt mener det er uheldig med ulike regler ut fra geografi for å få boliglån.

Regionale forskjeller

Boligprisene i Oslo steg med 1,4 prosent i februar, mot snittet de siste årene på 1,1 prosent.

– Det er en markert bedring over flere måneder, og veksten ved inngangen av året er kanskje sterkere enn det mange hadde anslått. Men vi er fortsatt langt unna 2016-tilstander. Markedet oppleves som selektivt, men likevel godt for selgerne sammenlignet med hva vi kommer fra, sa Dreyer under framleggelsen av prisstatistikken.

Av byene hadde Kristiansand den sterkeste utviklingen med en oppgang på 2,1 prosent. Svakest utvikling hadde Trondheim med en oppgang på 0,1 prosent etter en uvanlig sterk prisvekst måneden før. I Stavanger var det motsatt – med en oppgang i februar på 1,8 prosent etter en uvanlig svak januar.

Fredrikstad/Sarpsborg har den sterkeste utviklingen med en oppgang på 5,2 prosent.

– Landet sett under ett er dette kanskje de kjedeligste tallene vi har rapportert om på lenge. Og det forteller om et sunt marked med redusert usikkerhet på begge sider av bordet, sier Dreyer.