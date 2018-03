27-åring dømt for bajonettdrap varsler anke til Høyesterett 

NTB Innenriks

Det opplyser den dømtes forsvarer, advokat Arve Opdahl, til Trønderbladet.

27-åringen ble i midten av februar dømt for å ha drept Råger Holte (38) i et bolighus på Ler i Melhus i Trøndelag i januar 2017. Holte ble drept med 160 bajonettstikk.

– Drapet framstår som voldsomt og brutalt. Handlingen mangler sidestykke i antall stikk, heter det blant annet i dommen. Flere av stikkene ble påført Holte etter at han var død.

Aktor ba Frostating lagmannsrett dømme den 27 år gamle mannen til 15 års forvaring etter drapet på Ler i Melhus i januar i fjor. Retten endte på 14 års fengsel, men 27-åringen velger likevel å anke.

I lagmannsretten tilsto 27-åringen at han drepte Holte 24. januar i fjor, men mente at det skjedde i nødverge etter at han skal ha blitt angrepet av Holte.

– Ankeerklæring er innsendt på fredag. Nærmere begrunnelse vil bil utarbeidet når jeg har hatt en ny konferanse med klienten, opplyser Opdahl i en tekstmelding til Trønderbladet.

Statsadvokat Per Morten Schjetne som var aktor i tingretten og lagmannsretten, sier at han på onsdag vil sende sin innstilling til Riksadvokaten når det gjelder anke eller ikke.

Sør-Trøndelag tingrett dømte i november mannen til 15 års forvaring.

