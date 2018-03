Styrelederen i Innovasjon Norge trekker seg

NTB Innenriks

Etter det avisa kjenner til, mangler deler av styret tillit til administrerende direktør Anita Krohn Traaseth.

Aftenposten skriver at Dybs beslutning skyldes at han mener at næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har overkjørt styret i en prosess der administrerende direktør Traaseths videre skjebne som toppsjef er eneste tema.

– Ingen endring i holdning

I en epost avviser næringsministeren at det har skjedd en endring siden hans forgjenger Monica Mæland (H) mente det var styrets oppgave å vurdere stillingen til direktøren.

«Det er alltid styret som er ansvarlig for ansettelsesforholdet til daglig leder i et selskap. Så også i Innovasjon Norge. Det er ingen endring i departementets holdning til dette», skriver Isaksen i eposten, som også NTB har fått tilgang til.

Kjent med spørsmålet

«Det som er nytt, er at valgkomiteen i selskapet for om lag to uker siden meddelte styreleder at han ikke ville bli innstilt til gjenvalg. Departementet var kjent med at styreleder arbeidet med ansettelsesforholdet til daglig leder. Ettersom det var klart at det ville bli skifte av styreleder, ble han informert om at det er departementets syn at ansettelsesforhold til daglig leder bør håndteres av den styrelederen som skal samarbeide med daglig leder i neste periode, og ikke av den som vil gå av om kort tid, samt at det heller ikke er heldig at et selskap eventuelt skulle skifte både styreleder og daglig leder samtidig», skriver næringsministeren videre.

I en epost skriver Anita Krohn Traaseth at styret ikke har tatt opp med henne at de vurderer hennes stilling.

Den nye styrelederen, Jørand Ødegård Lunde, presiserer i en epost til Aftenposten at tillit eller mistillit til den daglige lederen ennå ikke har vært en formell sak i styret.

Ap krever svar

Aps næringspolitiske talsperson, Terje Aasland, reagerer på saken.

– Hvis denne saken er riktig framstilt, er dette svært alvorlig og må følges opp, sier Aasland til NTB.

– Jeg vil derfor allerede i morgen stille næringsminister Torbjørn Røe Isaksen flere spørsmål for å få klarhet i om det Aftenposten skriver medfører riktighet, uttaler han til NTB søndag kveld.

