Kongeparet til Argentina 50 år etter kong Olav

Kong Harald og dronning Sonja ankommer Argentina allerede søndag, og får dermed mandagen til å akklimatisere seg og ha litt tid for seg selv. Offisiell start på statsbesøket er tirsdag 6. mars, med kransenedleggelse på nasjonalmonumentet på Plaza San Martin. Deretter er det bilaterale samtaler og et pressemøte, der vertskap og president Mauricio Macri også deltar.

Hensikten med statsbesøk er å styrke norske interesser i landet som besøkes. Med seg til Argentina har kongeparet utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) fra Olje- og energidepartementet.

– Vi ønsker å handle mer med Argentina. I dag er de Norges 70. viktigste handelspartner når det gjelder fastlandseksport. Selv om handelen i dag er begrenset, er potensialet for mer handel og flere investeringer stort, sier Røe Isaksen til NTB.

Stort marked

Andre dagen av besøket står næringslivet i søkelyset, og dronning Sonja og næringsministeren skal holde taler på seminaret «Et nytt partnerskap for verdiskaping» på Palacio San Martin.

Argentina er verdens åttende største land, og i fjor innledet EFTA-landene Norge, Island, Liechtenstein og Sveits forhandlinger om en frihandelsavtale med MERCOSUR-landene Argentina, Brasil, Uruguay og Paraguay. Det legges opp til en bred og ambisiøs avtale som dekker handel med varer og tjenester, investeringer, immaterielle rettigheter, offentlige anskaffelser, handel og bærekraftig utvikling.

Arbeidet med frihandelsavtalen vil være et tema under Røe Isaksens politiske samtaler med den argentinske produksjonsministeren og utenriksministeren.

Ut av mørket

Det norske statsbesøket er det første siden kong Olav og daværende førstedame prinsesse Astrid var der i september 1967. Det var før militærjuntaen styrtet Isabel Perón i 1976, før mørke år med et militærdiktatur som kulminerte i 1983, svekket av Falklandskrigen.

Tirsdag ettermiddag skal kongeparet til minneparken Parque de la Memoria, blant annet for å kaste blomster i elva Rio de la Plata for å hedre ofrene for militærregimet.

I tillegg til felles handelsintensjoner har landene også felles interesser i Antarktis, noe som blir tema for et møte i det argentinske utenriksdepartementet onsdag 7. mars. Her skal kong Harald si noen innledende ord.

På besøkets siste dag skal delegasjonen kaste glans over flyselskapet Norwegians nystartede operasjoner i Argentina. Der skal dronning Sonja knytte sammen to bånd med norske og argentinske farger.

Før avreise blir det tid til et siste kulturelt innslag, der kongeparet skal overvære en forestilling med gauchos, som er argentinske cowboyer.

