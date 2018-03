Nedgangen i arbeidsledigheten fortsetter i februar

NTB Innenriks

Ledigheten har dermed gått ned fra 3,1 prosent av arbeidsstyrken i februar i fjor til 2,5 prosent i februar i år.

Ved utgangen av februar var det registrert 69.800 helt arbeidsledige hos Nav, en nedgang på 15.000 sammenlignet med februar i fjor.

Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav, falt med 600 personer fra januar til februar. Til sammen var 90.000 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos Nav.

Det er 16.400 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,2 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,8 prosent i fjor.

Færre nye arbeidssøkere

Nedgangen i ledigheten det siste året må ifølge Nav sees i sammenheng med at antallet nye arbeidssøkere har falt kraftig, og at antallet nå har stabilisert seg på et lavt nivå. I februar var det i gjennomsnitt 800 personer som registrerte seg som nye arbeidssøkere hos Nav hver virkedag.

Høsten 2008 var forrige gang dette antallet var like lavt.

Størst nedgang i Rogaland

Sammenlignet med februar 2017 har antallet helt ledige har gått ned i alle fylker. Nedgangen er størst i Rogaland med 34 prosent, etterfulgt av Møre og Romsdal og Vest-Agder med 24 prosent.

Rogaland var likevel, sammen med Aust-Agder og Vestfold, ett av fylkene med høyest arbeidsledighet i februar, med 3,1 prosent. Arbeidsledigheten var lavest i Sogn og Fjordane med 1,6 prosent.

Lavest innenfor undervisning

Ledigheten er nå lavere enn i februar i fjor for alle yrkesgrupper. Nedgangen er størst innen ingeniør- og IKT-fag med 35 prosent, og industriarbeid med 30 prosent.

Ved utgangen av februar var arbeidsledigheten høyest innen bygg og anlegg (4,4 prosent), etterfulgt av reiseliv og transport (4,2 prosent).

Arbeidsledigheten var lavest innenfor undervisning, med 0,7 prosent av arbeidsstyrken.

