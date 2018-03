Hydro-aksjen falt etter Trumps varsel om toll på stål og aluminium

NTB Innenriks

Hovedindeksen var et kvarter etter åpning fredag formiddag ned rundt 0,5 prosent, men det var kun et fåtall aksjer som gikk i pluss. Blant aksene som slet, var Hydro, som falt 2,3 prosent det første snaue kvarteret, men aksjen hentet inn en del av det tapte de neste minuttene.

Også de toneangivende europeiske børsene startet fredagen med nedgang, mens de ledende asiatiske børsene falt opp mot 2,5 prosent etter at Donald Trump torsdag varslet at USA vil innføre 25 prosent toll på import av stål og 10 prosent toll på aluminium for å beskytte amerikansk industri.

Hydro opplyser at de ikke har fått noe forvarsel om Trumps toll på stål og aluminium. Selskapets ledelse satt fredag morgen og formiddag og vurderte hvordan USAs importtoll påvirker selskapet, opplyser kommunikasjonsdirektør Halvor Molland til Dagens Næringsliv og E24.

Sterke reaksjoner

USAs handelspartnere – inkludert Norge og EU – har reagert skarpt på den varslede tollen. Den japanske bilprodusenten Toyota har varslet dyrere biler som en direkte konsekvens.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker var raskt ute med å si at EU i løpet av de nærmeste dagene vil komme med et motsvar til de økte tollsatsene, mens utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) like raskt gikk ut og betegnet det planlagte handelshinderet som «alvorlig og bekymringsfullt».

Det er så langt ikke klart hvilke varer som rammes eller om det blir gjort unntak for enkelte land. Tiltakene skal signeres av presidenten til uken.

Selv om aluminium og stål er viktige eksportvarer for Norge, går mindre enn én prosent av den aktuelle eksporten til USA. Det ser derfor ut til at lite av norsk eksport vil bli direkte berørt i første omgang, ifølge Søreide. De indirekte konsekvensene er hun imidlertid mer bekymret for, dersom andre land velger å stenge sine markeder som respons på USAs varslede tiltak.

Andre land kan svare

Senioranalytiker Kyrre Aamdal i DNB Markets understreker at hensikten med forslagene skal være å beskytte amerikanske arbeidsplasser, og at Trumps ønske om å gjenoppbygge amerikansk stål- og aluminiumsindustri er helt i tråd med løftene fra valgkampen.

– Han møtte umiddelbar motbør blant annet fra eget parti og fra andre næringer som påpekte at kostnadene på innsatsvarer vil øke. Det ble også påpekt at andre land vil kunne svare med å øke tollen på jordbruksprodukter og dermed ramme slik amerikansk eksport, fastslår Aamdal.

Han legger til at Kina tidligere har truet med å kutte i importen av amerikanske soyabønner, men at Kina ikke eksporterer mye stål til USA. Kina regnes dermed som ikke veldig utsatt sammenlignet med eksempelvis Canada som dekker 16 prosent av amerikansk etterspørsel etter stål og aluminium.

Ifølge Dagens Næringsliv vurderer nå Australia & New Zealand Banking Group at faren for en fullskala handelskrig med tollinnføringen vil øke, noe som kan dempe økonomisk vekst og ramme sektoren.

