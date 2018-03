Forsvarer fikk ikke medhold i å utsette Valdres-saken

NTB Innenriks

Sorenskriver Pål Prestesæter leste opp avgjørelsen i Gjøvik tinghus fredag formiddag. Rettens avgjørelse er enstemmig.

– For retten framstår det som høyst usikkert om hun vil kunne forklare seg ytterligere ved en utsettelse, leste sorenskriveren.

Heller ikke helsegrunner

Retten mener heller ikke det er grunnlag for å utsette saken på grunn av moren helseproblematikk knyttet til diabetes og kraftig svingende blodsukkernivåer.

I kjennelsen påpekes det at hun selv styrer tilførsel av insulin og matinntak. Kvinnen har sagt nei til forslaget om en kombinert sensor og pumpe for å regulere insulinnivået. Men den tiltalte har en plikt til å bidra med tiltak, dersom de ikke er særlig omfattende, ifølge retten.

Forklaringer skal leses opp

Forsvarer Aasmund Sandland viste i et innlegg torsdag ettermiddag til en høyesterettsavgjørelse der en drapsdom i lagmannsretten ble opphevet fordi den ene av de tiltalte ikke var i stand til å forklare seg i retten. I stedet brukte påtalemyndigheten opplesning av tidligere forklaringer, slik aktoratet har varslet i denne saken.

– Tiltaltes rett til å forklare seg står sterkere enn retten til å lese opp forklaringer, konkluderte Sandland.

Dette var ikke retten enig i denne saken.

Brøt ut i gråt

Den tiltalte reagerte med gråt og ba om å få sitte i et tilstøtende rom. Det neste vitnet er eksmannen hennes, som har kommet fra USA for å vitne i saken. Via bistandsadvokat Marianne Stein har han varslet et erstatningskrav.

Den 46 år gamle kvinnen er tiltalt for grov mishandling etter at datteren Angelica Heggelund (13) ble funnet død av avmagring – eventuelt i kombinasjon med nedkjøling – i familiens hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015.

Saken er allerede blitt utsatt en gang, etter at kvinnen ble innlagt på sykehus på grunn av et fall i blodsukkernivået 25. april i fjor.