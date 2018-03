Torpedo siktet for trusler mot Røkke er løslatt

NTB Innenriks

– Jeg kan bekrefte at han ble løslatt i går. Politiet mener det ikke lenger er noen bevisforspillelsesfare, sier advokat Benedict De Vibe til Nettavisen.

Den 60 år gamle mannen, som er en kjent torpedo og pengeinnkrever, ble pågrepet av politiet 29. januar, men er ennå ikke avhørt av politiet. Han ble varetektsfengslet i fire uker to dager etter pågripelsen, de første to ukene underlagt full isolasjon.

Mannen er siktet for grov utpressing, som har en strafferamme på 6 år. Siktelsen dreier seg om forhold fra november i fjor til nå, og det er Kjell Inge Røkke selv som har anmeldt 60-åringen, opplyste politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen til NTB i slutten av januar.

Røkke har forklart at han har fått trusler via epost, telefon og tekstmeldinger. Siktede skal også ha oppsøkt Røkke i et garasjeanlegg på Aker Brygge.

VG har tidligere omtalt forholdet mellom Røkke og torpedoen, samt kunsthandleren Per Orveland, som tidligere var samboer med Røkkes avdøde ekskone. Overfor VG hevdet Orveland at Røkke skyldte ham penger fordi han for noen år tilbake hadde fungert som mellommann mellom milliardæren og torpedoen.

De Vibe var i utgangspunktet svært kritisk til at politiet for en måned siden begjærte klienten hans varetektsfengslet, og har opplyst at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

