Røkke legger omstridt Aker-bok gratis ut på nett

I et eget forord skriver Røkke at han skulle ha brukt de fire millionene til forlag og forfatter på noe mer nyttig, melder VG.

«Vi i Aker vil derfor gi fire millioner til et godt formål – som en påminnelse og kontrast til denne saken,» heter det i selskapets forord.

Langeland ble i 2014 hyret inn for å skrive en jubileumsbok i forbindelse med Akers 175-årsjubileum. Dagens Næringsliv skrev i november at samarbeidet havarerte, etter uenigheter mellom forfatteren og Røkke. Forhandlingene mellom Aker og Tiden Norsk Forlag endte resultatløst. I januar ble det kjent at forlaget gikk videre med planene om å utgi industrikonsernets jubileumsbok mot hovedeier Kjell Inge Røkkes vilje.

Nå svarer Røkke med å offentliggjøre manuset på selskapets nettside, for å komme forlaget i forkjøpet.

– Holder ikke mål

I forordet begrunner Røkke hvorfor han legger ut bokmanuset på Akers hjemmesider:

«Var det viktigere for forfatteren å bekrefte journalistenes mediebilde enn å lage en uavhengig fortelling om Aker? (...) Aker kjøpte og betalte for en tjeneste som til slutt viste seg ikke å holde mål. Vi sitter på opphavsretten og eiendomsretten til boken.»

Røkke refererer blant annet til at forfatteren ville ha med mediefremstillingen av Kjell Inge Røkke som en playboy og mener det ikke har noen relevans til Aker.

– For det første skal de som er interessert, slippe å betale for det. For det andre (...): Det står intet i manuset som vi ønsker å skjule, står det videre i forordet, som er signert Kjell Inge Røkke og konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker:

– Ubegripelig

Forfatter Henrik Langeland sier til VG at det for han og andre er helt ubegripelig at Aker og Røkke har vært så redde for utgivelsen av boka. Han reagerer også sterkt på forordet som Aker har publisert til boken og angrepene mot ham der.

– Jeg skjønner ikke at de nå angriper meg. Jeg har levert et bokmanus i henhold til avtaler og frister og jeg har ingen økonomiske interesser i dette, ikke «royalties» engang, og er bare glad for at boka blir lest. Derfor håper jeg at folk velger den redigerte versjonen og ikke en to år gammel versjon, sier Langeland.

Han understreker at konflikten er mellom forlaget og Aker.

– Jeg har ikke noe med det å gjøre, sier Langeland.

Forlagssjef i Tiden, Richard Aarø, skriver i en epost til NTB at forlaget kommer til å utgi boken og at den nå er på vei fra trykkeriet.

– Vi har ingenting imot at Aker bidrar til å formidle fortellingen, det synes vi bare er positivt. Vårt ønske har hele tiden vært å utgi boken, skriver Aarø.

– Aker konkluderer i sitt eget forord med «at heller ikke det siste manusutkastet holdt mål.» Vi har gjentatte ganger de siste månedene bedt om å klarhet i hva de mener ikke holder mål, uten å få svar. Jeg synes derfor det er fint at leserne nå får anledning til å vurdere dette selv. Men jeg er bekymret for at de har lagt ut en uvasket versjon som ikke er korrekturlest. Jeg skulle ønske de hadde tatt kontakt for å få den ferdig redigerte versjonen, skriver Aarø videre.

Vil ikke la barna arve mye

I det publiserte manuset kommer det blant annet fram at Røkke ikke ønsker at barna hans skal arve mye, og at han ønsker at mesteparten av pengene hans skal tilbake til samfunnet, skriver VG.

I boken «Eventyrerne – En fortelling om Aker i vår tid» er Røkke åpen om både seg selv og selskapets historie, og han forteller blant annet om egne svakheter.

«Den største utgiften jeg har i mitt liv, er ikke formuesskatten, men min egen dumskap – den siste koster meg dyrt og jeg blir aldri kvitt den», sier Røkke til forfatteren.

