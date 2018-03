Knapt 2 prosent av norsk kraft kommer fra vind

NTB Innenriks

Torsdag presenterte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) en rapport over vindproduksjonen i Norge i 2017. Rapporten viser at produksjonen aldri har vært høyere enn i fjor, men rådgiver i NVE, David Edward Weir, betegner fjoråret som et år helt på det jevne.

– Det var et ganske normalt år, med produksjonsindeks bare 2 prosent over normalen, sier han til Sysla.

2016 var et svært dårlig år for norsk vindkraft, noe NVE forklarte med dårlige vindforhold.

I 2017 var vindforholdene bedre, men ikke optimale.

Den samlede produksjonen endte på 2,85 terawattimer (TWh), mot 2,1 TWh i 2016 og 2,5 TWh i 2015.

Med et gjennomsnittlig strømforbruk på 9.000 kWh i året, er det med andre ord produsert nok strøm til å forsyne 316.000 leiligheter med elektrisitet i ett år.

Oppgangen forklares med at tre nye vindkraftverk på Tellenes, Egersund og Hamnefjell ble satt i drift i 2017.

Regjeringen gikk i 2016 nå inn for å avvikle subsidiene til fornybar kraft gjennom ordningen med elsertifikater. De siste prosjektene som er med i dagens ordning, ferdigstilles i 2020–2021.

