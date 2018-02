Thommessen forklarer Stortinget om byggesprekk

NTB Innenriks

– Senterpartiet ønsker svar på en rekke spørsmål om hva som har vært kjent når, og om innholdet i overskridelsene, sier partiets parlamentariske leder Marit Arnstad til NTB i forkant av møtet.

– Vi vil også spørre om Stortinget egentlig forsto alvoret i byggherrerollen, og om det i siste fase av prosjektet finnes noen innsparingsmuligheter, fremholder hun.

Stortingets finanskomité og de parlamentariske lederne i partiene på Stortinget deltar på møtet med presidentskapet.

Finanskomiteens leder Henrik Asheim (H) forventer at presidenten under onsdagens møte vil klargjøre hva presidentskapet har hatt av kunnskap, hvilken kontroll de har hatt med prosjektet og når man visste at den ekstra regningen kom.

Varsler tiltak

Det har stormet kraftig rundt Thommessen de siste dagene, etter at det ble klart at utbyggingen blir ytterligere 500 millioner kroner dyrere. Da hadde allerede byggeprosjektet sprukket med 700 millioner kroner i fjor sommer.

Sent tirsdag kveld varslet Thommessen i en pressemelding tiltak over Stortingets eget budsjett for å dekke noen av ekstrakostnadene.

Ansettelsesstopp i Stortingets administrasjon, at alle nye bygge- og oppussingsprosjekt legges på is og en plan med sikte på betydelige administrative besparelser er blant tiltakene han skisserer.

– Jeg er enig med dem som mener at Stortinget selv må dekke deler av kostnadssprekken over eget budsjett, sa den pressede stortingspresidenten.

Tillit

Olemic Thommessen ble i fjor høst gjenvalgt som stortingspresident med knapt flertall. Byggesprekken var en viktig årsak til at mange partier mistet tilliten til ham.

– Vi ønsket en annen stortingspresident ved forrige korsvei og ønsker å vite om det fortsatt er tillit til presidenten, understreker Arnstad.

– Det er et spørsmål som må avgjøres av de fire partiene som stemte for ham i fjor høst, nemlig Høyre, Frp, Venstre og KrF. Det er de som må ta ansvaret og konsekvensen av det, sier hun.

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg gikk i fjor vår ut med støtte til Thommessen. Overfor NTB slo hun denne uken fast at det nå er Stortingets ansvar å vurdere byggesaken.

Byggeprosjektet på Stortinget har vokst fra oppussing av et kontorbygg til totalrenovering pluss bygging av nytt postmottak og innkjøringstunnel. Kostnadene har økt fra 70 millioner kroner i 2011 til et anslag på 2,3 milliarder kroner i år.

