Rekordkulde i Sør-Norge

NTB Innenriks

Temperaturen i Folldal er på nivå med de aller laveste temperaturene registrert i Norge de siste 30 årene.

Av de fem kaldeste stedene registrert i Norge i løpet av natt til onsdag, var fire i Hedmark fylke. Tynset hadde 37,5 minusgrader, Alvdal 30,8 og Drevsjø 29,5. I Sel kommune i Oppland ble det målt 39,7 minusgrader natt til onsdag.

Årsaken til de uvanlig lave temperaturene er at Europa får inn kaldluft fra Sibir i Russland, og kulden ser ikke ut til å gi seg med det første.

– Onsdag er forventet å bli den kaldeste dagen denne uken, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt til NTB.

Mens kulda setter inn for alvor i den sørlige delen av landet, melder Haga at temperaturen fortsetter å stige i nord.

– Her i Sør-Norge blir det ganske vinterlige temperaturer utover dagen. Det er jo lite skyer annet enn noen skyflak her øst for vannskillet, og det blåser ganske godt. I nord vil temperaturene vil stige litt, sier Haga.

Meteorologisk institutt advarer dessuten mot sterke vindkast, blant annet i Folldal.

– Det kan være farlig å ferdes i fjellet. Sterke vindkast kan føre til lokale strømbrudd, og trær som har blåst over ende kan ligge i veibanen. Løse gjenstander som trampoliner og hagemøbler kan blåse av gårde. Vær forsiktig når du ferdes utendørs, advarer meteorologene på nettstedet Yr.

(©NTB)