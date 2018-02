Norge fortsetter styrkebidrag i Irak

NTB Innenriks

– Mandatet for vårt bidrag i Irak går ut i mars. Vi har varslet Stortinget om at vi forlenger bidraget ut året, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til NTB.

Han sier at selv om IS er territorielt nedkjempet, er de ikke borte.

– Det er viktig for oss å bidra en stund til for å stabilisere situasjonen, sier han,

Det norske styrkebidraget vil omfatte et personell på om lag 110 personer fra Hæren og Forsvarets spesialstyrker.

– Vi fortsetter med 50 personer fra spesialstyrken, 60 fra Hæren, og i tillegg skal vi stille en kirurgisk enhet til disposisjon på 20 personer til rådighet i seks måneder, sier Bakke-Jensen.

Han sier at de ser for seg å trappe ned i løpet av året, men understreker at det er situasjonen på bakken som avgjør.

– Det legges opp til at det kan bli en nedtrapping av det norske styrkebidraget i løpet av året, avhengig av koalisjonens behov og endringer i sikkerhetssituasjonen.

Ifølge Bakke-Jensen er koalisjonen nå inne i en overgangsfase, hvor den internasjonale støtten dreies fra krigføring mot IS til kapasitetsbygging av irakiske styrker.

– Iraks sikkerhetsstyrker har hatt en imponerende utvikling siden 2014, men mange avdelinger trenger fortsatt opplæring. I tillegg er det behov for å bygge opp nye enheter, sier forsvarsministeren.

Den norske tilstedeværelsen i Jordan for logistikk- og stabsstøtte til operasjonene opprettholdes. Norge viderefører også et begrenset antall stabsoffiserer i koalisjonens kommandostruktur.

