Drapssiktet i Ålesund domfelt en rekke ganger for grov vold og knivbruk

Det var 29 år gamle Robin Andre Svendsen som mandag ble stukket ned og drept. Hendelsen skal være knyttet til narkotika og pengeinnkreving. Svendsen er fra Fræna i Romsdal, men flyttet til Molde for noen måneder siden, opplyste politiadvokat Inger Myklebust Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt under en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

– Vi har opplysninger som tyder på at det var en konfrontasjon mellom flere personer like i forkant av drapet, og at dette var personer som avdøde og siktede var sammen med. Men det er ingenting som tyder på at det var noen konflikt på forhånd mellom siktede og avdøde, sa Ferstad.

Gjerningsmannen er nå siktet for forsettlig drap. Han har samtykket til varetektsfengsling i fire uker, hvorav de to første i full isolasjon. Han erkjenner å ha stukket Svendsen med kniv, men har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet.

Hevder selvforsvar

Den 29 år gamle mannen hevder knivstikkingen skjedde i selvforsvar og må ses i sammenheng med et basketak med flere medlemmer av rusmiljøet i Ålesund.

– Det startet med et verbalt slagsmål, som utartet til et fysisk slagsmål og det endte opp med bruk av kniv, sier forsvarer Reidar Andresen til TV 2.

Konflikten skal ha blitt utløst av en uoverensstemmelse over rundt 20.000 kroner. Knivdrapet skjedde da siktede skulle hjelpe en kamerat med å kreve inn penger fra en annen person i byens rusmiljø, ifølge Andresen.

Tirsdag ettermiddag får Sunnmørsposten opplyst at en 22-årig mann er siktet for en voldsepisode forut for knivstikkingen. Det var denne siktede mannen som i første omgang ba om den drapssiktedes bistand.

Ferstad understreket flere ganger under pressekonferansen at politiet ikke har holdepunkter for at knivstikkingen skyldtes en konflikt mellom siktede og avdøde. Hun har ingen kommentar til siktedes påstander om at han handlet i nødverge.

Flere ganger voldsdømt

Ferstad bekrefter at den drapssiktede er kjent av det lokale politiet og flere ganger er domfelt for voldsbruk. Senest for et års tid siden ble han dømt for å ha knivstukket en mann flere ganger i kroppen og ansiktet. Også denne episoden hadde tilknytning til et angivelig narkotikaoppgjør, ifølge NRK.

Drapet fant sted i utenfor Scandic i Ålesund sentrum mandag ettermiddag og ble først rapportert av politiet som en alvorlig voldshendelse. Politiet har avhørt en rekke vitner, har samlet inn overvåkingsmateriale og har videobilder fra deler av hendelsen. Det er også sikret en kniv, hentet opp fra sjøen, som politiet mener er drapsvåpenet.

