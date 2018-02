Villreinreinjakten i Nordfjella avsluttet - alle dyrene er felt

NTB Innenriks

De siste 25 dyrene ble skutt søndag. Til sammen er det skutt 1.407 villrein siden november. Målet var å ta ut all villrein i Nordfjella sone 1 innen 1. mai i år, og arbeidet med fellinga ble dermed ferdig i god tid før fristen.

– Det har vært en belastende jobb og vi er positivt overrasket over at vi klarte jobben i god tid før fristen og så tidlig på vinteren, sier ansvarlig for oppdraget, Petter Braaten, i Statens Naturoppsyn til NRK.

– Det har kostet fryktelig mye penger og energi. Og fortsatt gjenstår det arbeid, så totalkostnadene på dette arbeidet kommer til å være på titalls millioner kroner, sier landsbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp).

Fase to

Dale mener det er svært positivt at arbeidet med å ta ut villreinflokken er gjennomført i god tid før kalvingstida.

Ifølge landbruksministeren er det ingen indikasjoner på at det er smitte andre steder i landet.

– Nei, og derfor var det så viktig at vi klarte å komme raskt i gang med saneringen slik at vi hindrer smitte til andre områder, sier han.

Nå skal området gjennomsøkes for å sikre at det er tomt for rein.

– Vi går inn i fase to nå. Det vil si at vi patruljerer i området med snøscooter og noe helikopter for å være sikker på at vi har fått ut alle dyra, sier Braaten.

17 tilfeller

Det blir tas prøver av samtlige dyr som er tatt ut i Nordfjella, og disse blir sendt til Veterinærinstituttet for analyse. Det er til nå funnet 17 tilfeller av skrantesyke på reinsdyr fra området. I tillegg er det et tilfelle som ikke er stadfestet.

Jakten startet i november i fjor, med mål om å utrydde hele villreinstammen i Nordfjella i et forsøk på å fjerne skrantesyke fra norsk jord. Nordfjella villreinområde strekker seg over fylkene Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Skrantesyke er en såkalt prionsykdom. Den rammer hjortedyr og minner om skrapesyke hos sau og kugalskap hos storfe. Sykdommen fører til at hjernen langsomt spises opp. Etter hvert begynner dyrene å sikle, skjelve og vakle. Til slutt dør de.

