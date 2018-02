To pågrepet etter innbrudd hos gullsmed i Kragerø

NTB Innenriks

Innbruddsalarmen i butikken gikk klokka 3.30 natt til mandag, og under tre timer senere opplyste politiet i Telemark at to menn var pågrepet, siktet for tyveriet.

«Pågripelsen kom etter meget godt politiarbeid med sporsikring på åstedet og god innsats av politiets hundeekvipasje som fulgte spor fra åstedet», skriver politiet på Twitter.

– De to ble pågrepet etter at en politihund hadde fulgt spor fra stedet. De sitter nå i arresten og skal avhøres, sier operasjonsleder Terje Pedersen i Sørøst politidistrikt til NTB.

Han bekrefter at de to er kjent av politiet fra før.

Innbruddet skjedde på kjøpesenteret Amfi. Det er innehaveren av Bjørklund-butikken som har anslått at verdien på varene som tyvene fikk med seg, var på rundt 100.000 kroner. Ifølge politiet er noe av tyvegodset funnet hjemme hos de pågrepne, men politiet ønsker ikke å gå i nærmere detaljer om hva som er funnet.

Lørdag prøvde innbruddstyver å slå seg inn hos en urmaker i Porsgrunn med øks. Politiet utelukker ikke at det kan være en sammenheng mellom hendelsene, som skjedde under en times kjøretur fra hverandre.

