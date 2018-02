Mann i 20-årene død etter voldsepisode i Ålesund – mann siktet for drap

NTB Innenriks

Det bekrefter Ålesund-politiet på en pressekonferanse om saken klokken 20.30 mandag kveld.

Mannen som er siktet er kjent for politiet fra tidligere, opplyser politiadvokat Inger Myklebust Ferstad. Han er ennå ikke avhørt.

– Mannen i 20-årene ble fraktet til sykehus etter voldsepisoden. Det ble forsøkt å redde ham, men han døde etter kort tid, sier Ferstad til NTB.

– Per nå er det kun han som er siktet, men vi etterforsker saken bredt for å sikre at vi har fått med oss alt, sier Ferstad. Hun vil ikke si noe om foranledningen til voldsepisoden.

Politiet jobber nå med å avhøre vitner til hendelsen, som skjedde ute på gata i Ålesund. Vitner meldte om hendelsen til politiet rundt klokka 16.45.

Ferstad vil ikke si noe om hvordan drapet skjedde, men TV 2 melder at drapsvåpenet skal være en kniv. Brannvesenet og dykkere søker i Brosundet i Ålesund, men politiet vil ikke si hva de leter etter.

