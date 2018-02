Kortere rettsdager i Valdres-saken

NTB Innenriks

I fjor vår ble rettssaken avbrutt etter to dager og kvinnen ble akuttinnlagt på sykehus. Rettens sakkyndige har avvist en rapport om at hun ikke kan møte i retten på grunn av posttraumatisk stressyndrom (PTSD). Men når saken kommer opp for tingretten igjen mandag, er det gjort tilpasninger i tidsplanen, skriver VG.

– Av hensyn til tiltalte, har vi satt av mer tid enn sist saken var berammet. I tillegg kommer vi til å ha litt kortere rettsdager, sier aktor, statsadvokat Arne Ingvald Dymbe.

46-åringen er tiltalt for grov omsorgssvikt og grov mishandling av datteren, som ble funnet død på familiens hytte på Beitostølen nyttårsaften 2015. I et intervju med Dagbladet sier kvinnen at hun ikke stoler på det norske rettsvesenet og føler hun har vært utsatt for «en konstant heksejakt» siden datteren døde.

Dymbe håper det skal være mulig å gjennomføre rettssaken denne gangen.

– Vi mener det skal la seg gjøre. Her er det en rettsoppnevnt sakkyndig som sier at tiltalte vil være i stand til å møte i retten med noen tilpasninger, og det forholder vi oss til.

Tiltalen mot kvinnen har en strafferamme på inntil 15 års fengsel. Hun nekter straffskyld.

(©NTB)