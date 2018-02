Afghansk familiefar på sykehus – flyktningfamilie ikke sendt ut 

NTB Innenriks

– En uttransportering nå vil være i strid med utleveringsavtalen med Afghanistan, hvor man tar hensyn til alle typer sårbarhet, herunder sykdom, sier familiens advokat Jostein Løken til NTB.

Jourhavende jurist hos politiet bekrefter overfor NTB at familien ikke er uttransportert.

Ifølge Løken er familiefaren innlagt på sykehus, mens moren og de tre barna på fem år, fire år og tre måneder er flyttet til et ordinært asylmottak etter først å ha vært plassert i nærheten av politiets utlendingsinternat på Trandum.

Det er ikke kjent hvorfor faren er på sykehus. Han skal tidligere ha skadet seg selv under en annen dramatisk uthenting fra et asylmottak på Stord.

Løken har foreløpig ikke tatt stilling til om han vil begjære en midlertidig forføyning mandag for å stanse eventuelle planer om uttransportering av familien.

– Vi vil nå se an situasjonen og hva som skjer, sier han.

Sterke reaksjoner

Det vakte sterke reaksjoner da familien ble pågrepet tidlig fredag morgen fra forsamlingshuset til den frikirkelige menigheten Nytt Liv Sunnhordland i Fitjar mens de lå og sov.

Både Kirken og flere politikere mener at politiet hentet familien ut av kirkeasyl. Det vil i så fall være et brudd på Justisdepartementets retningslinjer, der det heter at politiet som hovedregel ikke skal gå inn i kirker og bedehus.

Politiets utlendingsenhet (PU) mener på sin side at bygget som familien oppholdt seg i, ikke omfattes av retningslinjene for kirkeasyl. Justisdepartementet var på forhånd varslet om aksjonen.

Ønsker rask uttransportering

PU opplyste til NTB fredag at de på generelt grunnlag ønsker å gjennomføre uttransporteringer kort tid etter tidspunktet for pågripelse.

Familiens advokat Jostein Løken har reagert på at familien ble pågrepet på en fredag, noe som i praksis ville gjøre det umulig å begjære en rettslig forføyning for å hindre uttransportering i helgen.

Både UDI og UNE har avvist familiens søknad om asyl. Familien anket avslaget og fikk en midlertidig forføyning med forbud mot tvangsretur av byfogden i Oslo, men i november i fjor besluttet Oslo tingrett å opprettholde asylavslaget. Saken er anket til lagmannsretten, som har berammet ny rettssak til 18. juni neste år.

Foreldrene og deres da to barn søkte asyl i 2015. De hevder å frykte for sine liv etter å ha rømt for å gifte seg. Begge foreldrene skal i løpet av de siste årene ha konvertert til kristendom.

