NTB Innenriks

– Det er ennå uklarheter om hvordan dette er skjedd, skriver politiet på Twitter.

Politiet har innledet etterforskning ved Rema 1000 i Tistedal der meldingen om mannen først kom.

I en oppdatert melding klokka 21.14 skriver politiet at skadeomfanget for mannen er vesentlig redusert.

– Skadene ansees som lettere. skriver politiet og sier skadene kan være forenlige med kontaktskudd med løsammunisjon., og at mye tyder på at skadene er selvpåført med hensikt eller ved et uhell.

(©NTB)