Mann alvorlig skadd i bilulykke i Telemark

To luftambulanser ble tilkalt for å hente ut to personer etter ulykken som fant sted i 20-tiden fredag kveld. Skadeomfanget på den andre bilisten, en 29 år gammel kvinne, er ukjent.

– Hun ble først fløyet til Skien, til Sykehuset i Telemark, men ble senere sendt til Ullevål, opplyser operasjonsleder Vidar Aaltvedt i Sørøst politidistrikt til NTB.

Ifølge politiet satt de to skadde etter alt å dømme i personbilen, og en av de to ble sittende fastklemt.

– Personbilen kjørte vestover og lastebilen i motsatt retning og vitner har forklart at personbilen har fått skrens i en sving, sier Aaltvedt.

Det skal ha vært svært glatt på stedet.

