Fortsatt uvisst når afghansk familie fra Fitjar sendes ut av Norge

Trebarnsfamiliens advokat Jostein Løken tror familien fortsatt er i Norge.

– Jeg ber stadig om info, men har ikke fått noe foreløpig. Jeg frykter at de blir uttransportert slik at det blir umulig å iverksette rettslige forføyninger, sier Løken til NTB lørdag formiddag.

Siden foreldrene og de tre barna på fem år, fire år og tre måneder ble pågrepet på en fredag, sier Løken at han ikke har mulighet til å begjære en midlertidig forføyning hos byfogdembetet og slik hindre at familien blir uttransportert allerede i helgen.

Politiets utlendingsenhet (PU) opplyste til NTB fredag at de ikke kan kommentere saken før familien er ute av landet.

– Vi kan ikke kommentere planlagte eller pågående uttransporter av politioperative hensyn, men kan bekrefte en uttransport etter at den er gjennomført, opplyste kommunikasjonsrådgiver Daniel Drageset i PU.

Appell til statsministeren

Pastor Frank Håvik i menigheten ber lørdag i en appell oversendt justisminister Sylvi Listhaug og statsminister Erna Solberg om at familien må få være i Norge mens de venter på en ny runde i retten.

Statsministerens kontor henviser til Justisdepartementet som skriver i et svar til NTB lørdag ettermiddag:

«Departementet har forståelse for at familier i slike situasjoner har det vanskelig, men det er viktig å understreke at alle med endelig avslag på asylsøknad plikter å reise fra Norge på egen hånd. De har selv satt seg i denne situasjonen ved å ikke reise ut frivillig innen utreisefristen. UDI, UNE og tingretten har alle kommet til samme konklusjon om at familien ikke står i fare for forfølgelse ved retur til Afghanistan. Det er opp til UNE og rettsapparatet å håndtere saken videre. »

-Ikke et kirkerom

I fjor vår søkte småbarnsfamilien tilflukt hos menigheten Nytt Liv Sunnhordland, i frikirken på Fitjar. Både Kirken og flere politikere har reagert på at politiet hentet familien ut av kirkeasyl.

Politiets utlendingsenhet (PU) hevder imidlertid at bygget til frimenigheten der trebarnsfamilien oppholdt seg, ikke er et kirkerom. De mener husets funksjon siden april 2017 har vært bolig for familien.

Listhaug ble varslet i forkant av fredagens aksjon, opplyser Justisdepartementet.

På spørsmål fra NTB om hva justisministeren vil gjøre med påstanden om at politiet har brutt retningslinjene, svarer departementet at de «har tillit til vurderingene politiet har gjort av bygningen opp mot retningslinjene fra 1999».

– Foregriper dom

Både UDI og UNE har avvist familiens søknad om asyl. Familien fikk først medhold av byfogden i Oslo, men i november i fjor besluttet Oslo tingrett å opprettholde asylavslaget. Saken er anket til lagmannsretten, som har berammet ny rettssak til 18. juni neste år.

– Vi mener at når to rettsinstanser som skal forvalte de samme lover kommer til to motsatte konklusjoner, bør saken få en god behandling i lagmannsretten. Å sende dem ut i ventetiden er ikke bare livsfarlig for dem, men det ville være å foregripe dom i retten, skriver Håvik.

Familien kom til Norge i 2015. Foreldrene hevder de er forfulgt fordi de rømte for å gifte seg. De har senere konvertert til kristendommen.

– De vil risikere alvorlige overgrep ved retur, sier advokat Løken.

