En omkom i frontkollisjon i Rogaland

Politiet meldte om ulykken ved fylkesvei 45 Hunnedalsvegen i Oltedal klokka 16.48 lørdag ettermiddag. En av bilene sto i brann etter sammenstøtet, og veien ble stengt i begge retninger. Brannvesenet rykket også til ulykkesstedet.

– Hendelsesforløpet er foreløpig litt uklart, men to biler er involvert i frontkollisjonen. Fører, mann (42) alene i den ene bilen ble erklært død på stedet, skriver politiet i Sør-Vest på Twitter klokka 19.30.

Fire andre i den andre bilen, alle menn født i 1996, ble fraktet til Stavanger universitetssjukehus (SUS). Sykehuset opplyste lørdag kveld at skadene for én av dem var kritisk, men at tilstanden var stabil. For en av de andre ble skadene beskrevet som alvorlige, men at også hans tilstand lørdag kveld var stabil. For de to øvrige er skadene omtalt som lettere.

Fylkesveien er stengt inntil videre, og det er omkjøring på stedet. Politiet regner med at strekningen blir åpnet klokken 22 lørdag kveld.

