Solberg om byggeskandalen: – Stortinget må rydde opp

NTB Innenriks

Det skriver Dagbladet.

– Stortinget må ta ansvar og rydde opp. Stortinget bestemmer selv hvordan de forvalter sine ressurser. Det vanlige er at regjeringen legger inn i budsjettet det Stortinget ønsker. Men de har mye de må gjøre nå, sier Solberg til avisen.

Hun understreker at Stortinget blant annet må se på hvilke prosesser som har bidratt til at prosjektet ble så mye dyrere, om det var dårlig planlagt fra start eller om noe endret seg underveis.

Forrige uke ble det kjent at byggeprosjektet blir ytterligere en halv milliard kroner dyrere enn det stortingspresident Olemic Thommessen orienterte Stortinget om like før jul. Den totale rammen er nå satt til 2,3 milliarder kroner, noe som er 1,1 milliarder høyere enn anslaget for tre år siden.

I tillegg har Stortinget utbetalt 2,7 millioner kroner i forsinkelsesrenter i perioden 2015 til 2017, skriver Dagens Næringsliv.

På spørsmål fra Dagbladet om statsministeren mener Thommesen er rette mann for jobben som stortingspresident svarer hun:

– Jeg mener det ikke er riktig at jeg skal kommentere dette spørsmålet hver gang det kommer nye kostnadsestimater.

(©NTB)