Norsk pasientskadeerstatning: Flere burde ikke vært fedmeoperert

Det har vært gjennomført rundt 18.000 fedmeoperasjoner ved offentlige og private norske sykehus, men ikke alle operasjonene har gått som de skulle og er blitt klaget inn til Norsk pasientskadeerstatning, melder NRK.

– Noen pasienter burde aldri vært operert, sier kommunikasjonsdirektør Øydis Castberg i Norsk pasientskadeerstatning.

Av de 194 som har klaget, har bare 42 fått medhold. Totalt er det utbetalt 15,3 millioner kroner i erstatninger. Årsakene til at fedmeopererte får erstatning, er flere.

– Noen har ikke vært overvektig nok ut fra den standarden som er satt i Norge. Men det er også medisinske årsaker. Fedmekirurgi er et omfattende inngrep, og derfor bør vurderingen av hver enkelt pasient være grundig i forkant, sier Castberg.

At så få har klaget på operasjonen, viser at fedmekirurgi er ganske trygt, mener leder Jorunn Sandvik i Norsk forening for fedmekirurgi. For å få medhold i en klage, må man kunne vise til feil under operasjonen eller komplikasjoner man ikke ble informert om på forhånd.

