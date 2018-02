Måling: Beste Høyre-resultat på tre og et halvt år

NTB Innenriks

Partiet går fram 1,1 prosentpoeng på målingen. Et slikt resultat ville gitt dem hele seks mandater mer på Stortinget enn i dag – og sørget for at regjeringspartiene hadde vært bare ett mandat unna flertall, skriver avisen.

– Dette er en kjempegod måling for Høyre og en hyggelig tilbakemelding fra velgerne. Målingen viser også at den blågrønne regjeringen samlet sett går fram. Det borgerlige prosjektet er styrket, og denne målingen viser at velgerne setter pris på det, sier Høyres nestleder Jan Tore Sanner, til Dagbladet.

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 25,4 prosent i målingen, samme som i januar, mens Fremskrittspartiet får 13,6 prosent (+1,1), Senterpartiet 9,7 (-2,4), Sosialistisk Venstreparti 7,5 (-0,1), Venstre 4,4 (-0,2), Kristelig Folkeparti 3,5 (-0,2) og Rødt 3,3 (+0,2) og Miljøpartiet De Grønne uendrede 3 prosent.

(©NTB)