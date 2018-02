Kvinne siktet for drapsforsøk løslatt fra varetekt

NTB Innenriks

Kvinnen ble i Bergen tingrett løslatt onsdag, skriver Bergensavisen. Hun er fremdeles siktet for å ha planlagt å få den daværende ektemannen drept i 2014, men politiet anser det ikke lenger er fare for bevisforspillelse.

Ektemannen er norsk og kvinnen filippinsk, men hun har bodd flere år i Norge. Det var under en ferietur til Filipinene i desember 2014 at paret ble utsatt for et væpnet ran, noe politiet nå mener i virkeligheten var et drapsforsøk som var planlagt av kvinnen.

Da mannen fikk vite om det angivelige drapsforsøket var paret allerede separert. Saken ble anmeldt til politiet i mars 2016.

Kvinnen, som har to mindreårige barn, nekter enhver befatning med ranet og har avvist å forklare seg for politiet utover ett avhør.

