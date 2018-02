Kaldluft fra Sibir gir ny kuldebølge i Sør-Norge

NTB Innenriks

Tirsdag og torsdag får store deler av Europa inn kaldluft som stammer fra Sibir i Russland. Slår prognosene til, blir det også den kaldeste perioden Sør-Norge har opplevd denne vinteren, ifølge Yr.no.

– Oslo kan få ned mot 18 minusgrader, Bergen ned mot 10 minus. Det er uvanlig så sent på vinteren. Vi må helt tilbake til 1987 for å finne noe lignende, sier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Vervarslinga på Vestlandet.

Det er ventet under ti minus i Berlin, og både Italia og Spania må regne med kuldegrader til uken. Selv om kulda fra Russland bare varer to-tre dager, sier Fagerlid at vinteren på langt nær er over i Sør-Norge.

– Den verste kulden blir kortvarig, men vi kommer til å ha en kald periode med vintervær lenge, sannsynligvis over neste helg og kanskje enda lenger. Den kan vare ut hele mars måned for alt vi vet, sier Fagerlid.

Men mens vinteren og kuldegradene rår på fastlandet, er det pussig nok aller lengst nord det ligger an til å bli vårlig.

– På Svalbard er været litt motsatt. På søndag og mandag venter vi faktisk flere plussgrader og regnbyger, sier meteorologen.

