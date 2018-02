Drapsetterlyst brite varetektsfengslet i fire uker

NTB Innenriks

Mannen i slutten av 20-årene ble pågrepet sent torsdag kveld i en leilighet på Torshov i Oslo. Han motsatte seg pågripelsen, men ingen ble skadd i opptrinnet.

Under fengslingsmøtet fredag ettermiddag la retten vekt på at mannen er mistenkt for drap og mente det var skjellig grunn til mistanke ut ifra opplysninger gitt fra britiske myndigheter i utleveringsdokumenter, skriver Dagbladet. De tok politiets begjæring om fire uker varetekt til følge.

Britisk politi mistenker ham for å ha drept den 37 år gamle nederlenderen ned et «stikkredskap» i bydelen Camden i London en gang i 2016, opplyser politiet til NTB. At han blir varetektsfengslet i fire uker i Norge, er rutinemessig i forbindelse med utleveringssaker.

Begjært utlevert

Norsk politi tar ikke stilling til skyldspørsmålet, og ettersom han er begjært utlevert, overlates eventuelle avhør og annen etterforskning etter alt å dømme til britiske myndigheter.

Det er advokat Aase Sigmond som har fått i oppdrag å forsvare briten mens han oppholder seg i Norge, men det var advokat Stine Lundevall i BAX advokatfirma som representerte mannen i fengslingsmøtet fredag.

Hun sier han begjærte seg løslatt, men at han er samarbeidsvillig.

– Han har sagt han er villig til å samarbeide om tilbakeføring og at han er villig til å innlevere passet sitt. Han har også forklart at han har et sted å bo – og politiet er kjent med denne adressen, sier Lundvall, som ellers ikke vil kommentere saken, til Dagbladet.

Drapsmysterium

Ifølge politiet var pågripelsen et resultat av god etterretningsinformasjon og internasjonalt samarbeid.

Mannen knyttes ifølge Dagbladet til drapet på den nederlandske tobarnsfaren Romeo Nkansah, som døde etter å ha blitt knivstukket én gang rett før klokken 4 om morgenen i Camden den 29. mai 2016. Rett før skal han ha snakket med noen kvinner – og deretter havnet i en krangel med noen menn som kjente dem – i nærheten av en Burger King-restaurant.

Til tross for at det var overvåkingskameraer og flere mennesker til stede, har ingen blitt dømt for det snart to år gamle drapet. Til sammen har seks personer blitt pågrepet i forbindelse med etterforskningen av saken, men alle har blitt løslatt, skiver Camden New Journal.

Mannen hadde ifølge Mørland oppholdt seg i Afrika i ett år før han reiste til Norge. Han var ikke etterlyst i England da han forlot landet, men ble senere identifisert og knyttet til hendelsen av britisk politi. I retten forklarte han ifølge Dagbladet at han har oppholdt seg i Norge i fire måneder. Norsk politi ble varslet om ham av britisk politi i januar.