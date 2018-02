Brann på brygge i Henningsvær slukket

NTB Innenriks

– Brannen er slukket og arbeidet på stedet er avsluttet. Naboene får flytte hjem igjen, meldte Lofotposten like før klokken 17 fredag. Avisen melder at brannvesenet fikk kontroll på brannen rundt klokka 16.45.

Meldingen om brannen i Henningsvær i Lofoten kom klokka 13.13 fredag. Tolv personer fra nabohus ble evakuert. Politiet oppfordret folk i området til å holde vinduene lukket på grunn av den store røykutviklingen på stedet.

Et vitne forteller til Lofotposten at bygningen er et gammelt fiskebruk med boliger i den øvre etasjen. Både politi, flere brannbiler og ambulanser rykket ut til stedet. Redningsskøyta Sundt Flyer bisto også i slokkingsarbeidet, melder Redningsselskapet på Twitter.

Innsatsleder Michael Lind sier til Lofotposten at brannen startet i 1. etasje. Det var to-tre personer som arbeidet i bygget da brannen oppsto.

