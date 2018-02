Serber siktet etter største narkobeslag i Nord-Norge noen gang

NTB Innenriks

Enkeltbeslaget ble gjort i Tromsø sentrum i oktober i fjor. Beslaget ble gjort på bakgrunn av en etterforskning som fortsatt pågår, og narkotikabeslaget er det største i Nord-Norge noensinne, opplyser påtaleleder Einar Sparboe Lysnes og leder for etterretning, forebygging og etterforskning, Yngve Myrvoll.

Oppdelt i brukerdoser vil beslaget ha en gateverdi på nærmere 33 millioner kroner, opplyste Myrvoll på en pressekonferanse torsdag. Beslaget utgjør rundt 250.000 brukerdoser.

– En mann i starten av 40-årene fra Serbia er siktet i saken. Han har vært varetektsfengslet siden beslagstidspunktet. Mannen har hatt midlertidig bostedsadresse i Tromsø i forbindelse med jobb, sier Sparboe Lysnes.

– Etter vårt skjønn er mistanken til mannen styrket gjennom etterforskningen som har pågått siden pågripelsen, sier han.

Samarbeid med tysk politi

Yngve Myrvoll opplyste at politiet har hatt et samarbeid med tysk politi i forbindelse med saken. Det er foreløpig ikke andre pågripelser i saken, men politiet jobber ut fra teorien om at det dreier seg om en profesjonell, organisert virksomhet.

– Vi mener at siktede har hatt tilknytning til et større profesjonelt nettverk som driver med organisert distribusjon av store mengder amfetamin. Ut ifra størrelsen på beslaget, som vi er 100 prosent sikre var beregnet på et nordnorsk marked, er mannen siktet etter en paragraf som har 15 års strafferamme, sa Myrvoll.

Siktede har vært gjennom flere avhør, og politiet etterforsker flere personer opp mot saken. Politiet ønsker ikke å gi flere detaljer nå.

– Det bekymrer oss at vi gjør et så stort beslag ettersom det bekrefter brukermarkedet og utviklingen der som vi har sett over flere år, men vi er veldig godt fornøyd med å ha fått fjernet et så stort parti fra gata og potensielt hindret nyrekruttering til miljøet, sa Myrvoll.

Mannen har sittet varetektsfengslet siden pågripelsen og politiet ønsker i utgangspunktet at han sitter i varetekt til saken kommer opp. Det vil si i flere måneder til.

– Vi anser at det er en betydelig fare for unndragelse ved løslatelse, sa Myrvoll under pressekonferansen.

Nekter straffskyld

Den serbiske mannen er siktet for grov narkotikaovertredelse, der mengden narkotika anses som meget betydelig. Mannen erkjenner ikke straffskyld og har en forklaring på hvorfor politiet kobler ham til beslaget, sier hans forsvarer, advokat Reidar Steinsvik, til Nordlys.

– Ja, det har han, men det kan jeg ikke kommentere, sier Steinsvik. Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Ifølge Nordlys er det tidligere gjort enkeltbeslag på nærmere ti kilo amfetamin i Nord-Norge, men altså aldri en mengde som er i nærheten av beslaget som ble gjort i oktober i fjor.

I en narkosak i Finnmark i fjor ble en litauisk mann dømt til ti års fengsel for befatning med 13,4 kilo amfetamin, noe som ifølge politiet tilsvarer over 50.000 brukerdoser. To andre litauere fikk fengselsstraffer på fire og et halvt og sju år.