Private barnehager serverer oftere varm mat

NTB Innenriks

I undersøkelsen Kommunal Rapport har gjennomført, viser at 86 prosent av ungene i kommunale barnehager fikk varm mat én til to ganger i uken. Svarene fra de private barnehagene viser at 59 prosent av ungene fikk varm mat én til to dager i uka. 27 prosent svarte tre til fire dager i uka, mens 14 prosent av ungene får varm mat hver dag.

I tillegg avdekker undersøkelsen at det er forskjell i prisen for mat mellom private og kommunale barnehager. I kommunale barnehager er gjennomsnittprisen for kost 277 kroner per måned, og i private er den 341 kroner. Det er en forskjell på om lag 20 prosent, skriver avisen.

Undersøkelsen er basert på svar fra om lag 1.000 barnehager. Avisen påpeker også at det er store forskjeller i hvor maten kommer fra og hvem som lager den.

Barnehagepolitisk talskvinne i Frp, Åshild Bruun-Gundersen, mener at undersøkelsen viser at private barnehager gjør en god jobb.

– Jeg vil gi skryt til de barnehagene som tilbyr mat. Det øker trivselen og sikrer at barn får sunne matvaner og næringsrik mat i løpet en lang dag. Et kjempetiltak som flere kommunale barnehager burde kopiere, sier hun i melding til NTB.

(©NTB)