Polsk mann dømt til tre og et halvt års fengsel for asylbrann

NTB Innenriks

36-åringen først dømt til seks og et halvt års fengsel, men etter å ha anket dommen og endret forklaring har mannen fått en betydelig straffereduksjon Gulating lagmannsrett. Mannen er i ankesaken frifunnet for forsettlig overtredelse av mordbrannparagrafen.

Hans ett år eldre bror, som tidligere var politiets hovedmistenkt, ble forrige uke frikjent etter at lillebroren endret forklaringen sin og påtok seg all skyld, skriver Bergensavisen.

To personer lå og sov i en av hotellbygningene da brannen brøt ut 6. desember 2015. Ingen av dem ble kom til skade.

Den yngste broren forklarte i retten at han fikk en innskytelse om at han skulle brenne ned hotellet for å hindre at det ble etablert et asylmottak for unge flyktninger i bygget.

Hotellet var klargjort for å benyttes som midlertidig mottak for 40 mindreårige asylsøkere og var bare uker unna fra å motta sine første asylsøkere da det brente ned til grunnen.

(©NTB)