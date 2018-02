Kunder saksøker meglerhuset Nordic Securities

NTB Innenriks

21 kunder av meglerhuset Nordic Securities har stevnet sju sentrale og navngitte personer i meglerhuset og TNG, melder Dagens Næringsliv (DN) torsdag. Kundene krever 23 millioner kroner etter kjøp av aksjer i meglerhusets morselskap.

– Mine klienter har tapt mye penger fordi de kjøpte aksjer i TNG på anbefaling fra meglerhuset. Vi mener sentrale personer i de to selskapene ikke har fulgt opp regler for å beskytte investorer og sikre at kundenes interesser blir ivaretatt, sier kundenes advokat, Tore Hjelseth, til avisen.

De saksøkte er nåværende og tidligere styremedlemmer i både Nordic Securities og TNG, samt gründerne av selskapene. Fem av de saksøktes advokat, Trym Ass, sier til avisen at hans klienter tar avstand fra påstandene som fremmes, men ønsker ikke å kommentere saken utover dette.

Nyheten om søksmålet kommer i en dårlig tid for meglerhuset. Mandag ble det kjent at Økokrim har gjennomført en ransaking av meglerhuset lokaler i Oslo og Bergen. Flere personer med tilknytning til Nordic Securities er siktet for økonomisk kriminalitet. Bakgrunnen for aksjonen var en anmeldelse fra Finanstilsynet.

Meglerhuset mistet lisensen til å yte investeringstjenester for et år siden fordi de systematisk brøt bestemmelser i verdipapirloven, ifølge Finanstilsynet. Blant annet skal de ha solgt aksjer i sitt eget selskap til kundene.

