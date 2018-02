Politimann siktet for motarbeiding av vitner varetektsfengsles i to uker

NTB Innenriks

Mannen ilegges også brev- og besøkskontroll under fengslingsperioden.

I kjennelsen fra Oslo tingrett onsdag vises det til bevisforspillelsesfaren, og behovet for å kontrollere at siktede ikke tar kontakt med vitner og fornærmede.

– Bakgrunnen for pågripelsen er at politibetjenten forsøkte å påvirke et vitne i en annen sak, hvor han er siktet for misbruk av sin stilling for å oppnå seksuell omgang, sier etterforskningsleder Knut Wold i Spesialenheten til Nettavisen.

– Han skal ha tilbudt penger til den fornærmede kvinnen mot at hun skulle endre sin forklaring, sier han.

Ifølge Wold var det kvinnen som kontaktet Spesialenheten med disse opplysningene. Han vil ikke si noe om hvor mye penger det er snakk om eller hvordan dette har skjedd.

– Min klient nekter straffskyld for forholdene han er siktet for, sier politimannens forsvarer, advokat Bernt Heiberg.

Mannen ble onsdag ettermiddag begjært varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll. Han ble pågrepet mandag.

Siktede var selv ikke til stede under fengslingsmøtet.

(©NTB)