Solbakken etter formidabelt Normann-løft: – Aktuell for viktige roller

Norwich-proffen Normann ankom mandag den norske landslagsleiren med dokumentert form fra en av verdens tøffeste fotballigaer. Lørdag scoret han sitt første Premier League-mål da Norwich tok sesongens første seier.

I etterkant fikk 25-åringen mye skryt. Han pekes av flere på som den beste spilleren til Norwich så langt denne sesongen.

I uken som kommer skifter fokuset fra klubbfotball til landslagsfotball med to uhyre viktige VM-kvalifiseringskamper mot Latvia og Nederland på menyen. Formsterke Normann kan fort få en sentral rolle i begge.

På spørsmål fra NTB om Normanns utvikling i Norwich de siste månedene, legger ikke landslagssjef Ståle Solbakken skjul på at midtbaneprofilen har fått et voldsomt løft.

– Han er en spiller som har hatt veldig fin stigning i Norwich. I de tre første kampene hans synes jeg at han fikk mye skryt for lite. Det handler om at Norwich var så veldig dårlige, og hvis du slo noen pasninger framover i banen og traff medspiller, var det automatisk okay. De siste tre kampene har han vært veldig, veldig god, sier Solbakken.

Må passe på helsen

I takt med at Norwich har funnet noe som kan ligne form, har Normann definitivt gjort det samme.

– Nå har laget blitt bedre, og han har definitivt bidratt til det. I takt med at fysikken hans har blitt bedre og at han holder i Premier League, har de tre siste kampene vært veldig, veldig gode, fastslår Solbakken.

Den forrige landslagssamlingen gikk samtidig Normann glipp av med skade. Etter seieren mot Brentford lørdag innrømmet 25-åringen overfor TV 2 at han sliter med en bekkenskade som gir smerter etter hver eneste kamp.

Landslagssjef Solbakken sier Norwich-proffens fysiske helse må holde et ekstra våkent øye med.

– Det handler om at vi har kontroll på kroppen hans. Han er en av de vi må kikke litt ekstra etter, fordi han har den skadehistorikken han har, sier Solbakken.

Får ny trener?

Mot Latvia og Nederland kan Normann like fullt bli en av landslagssjefens betrodde.

– Han er selvfølgelig aktuell for viktige roller, og er en spiller vi kommer til å observere under trening, sier Solbakken.

Med kurs for landslagssamling la Normann et Norwich-miljø uten manager bak seg. Til tross for lørdagens seier fikk Daniel Farke sparken i timene etter kampen.

Nå spekuleres det høyt i hvem som blir kanarifuglenes neste sjef. Enkelte bookmakere har Bodø/Glimts suksesstrener Kjetil Knutsen høyt på sine lister.

– Han har vist at han er «The Special One», så det er ikke så rart, smilte landslagssjef Ståle Solbakken da TV 2 konfronterte han med ryktene på mandagens pressekonferanse.

Norwich ligger sist i Premier League etter 11 serieomganger. Fem poeng skiller opp til Joshua Kings Watford på trygg grunn.

