PSG-sjef raser mot Argentinas Messi-uttak

Stjernespissen sto over helgens seriekamp mot Bordeaux (3-2) på grunn av knetrøbbel, men likevel er han tatt ut i Argentina-troppen til VM-kvalifiseringskampene mot Uruguay og Brasil.

Søndag kveld satte både Messi og Leandro Paredes seg på flyet til Argentina. Paredes er på vei tilbake fra skade, og Leonardo mener at begge spillerne burde blitt hjemme under det kommende landslagsoppholdet.

– Det er helt feil, og denne typen saker må diskuteres med Fifa slik at vi får utredet hva som gjelder. Vi synes ikke det er riktig at en spiller som er under rehabilitering fra skade og ikke kan spille for oss, reiser av gårde på landslagsoppdrag, sier PSG-sportssjefen til Le Parisien, ifølge Expressen.

I tillegg til Messi og Paredes er Ángel Di María tatt ut i Argentina-troppen fra PSG. Han var ubenyttet reserve mot Bordeaux i helgen.

