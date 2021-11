Kamara-dobbel ikke nok – toppscorertittelen og sluttspillet glapp

NTB Sport

Kamara scoret sitt 18. og 19. mål for sesongen og sikret seieren laget var avhengig av, men det gikk ikke hovedstadslagets vei i andre kamper, og laget er dermed ute av dansen.

Ronny Deila førte sitt New York City til 1-1 mot Philadelphia Union og 4.-plass i grunnserien. Det gir hjemmekamp i første cuprunde. Jakob Glesnes spilte hele kampen for Union, som endte på 2.-plass og også får hjemmekamp i første utslagsrunde.

Valentin Castellanos scoret for New York City og endte dermed med 19 scoringer akkurat som Kamara. Castellanos blir målkonge takket være flere assist.

Avgjorde selv

Steven Birnbaum nikket DC United i tidlig ledelse på et hjørnespark, men Richie Laryea utlignet med et langskudd. Så tok Kamara regien.

Først ble han felt av keeper Quentin Westberg og fikk straffespark. Han tok det selv, ventet ut keeper og trillet ballen iskaldt nesten midt i mål til 2-1-ledelse etter en halvtime.

Seks minutter senere førte et smart cornertrekk til at Kamara kunne styre Julian Gressels skuddforsøk i mål. Han sto på hjørnet av femmeteren og endret retning på ballen med en smart flikk bak standbeinet.

Før siste serierunde var Kamara ett mål bak Castellanos i kampen om å bli målkongei MLS. De to målene sendte ham opp i ledelse, men Castellanos svarte da han utlignet for New York City i det 53. minutt på Yankee Stadium.

Viktig mål

Laget til Deila hadde trøbbel da Gedion Zelalem ble utvist før det var spilt 20 minutter mot Union. Litt etter ga Kacper Przybylko gjestene ledelsen, men Castellanos innfridde igjen. Det ene poenget gjorde utslaget da City sikret seg hjemmekamp i første sluttspillrunde.

New England Revolution var overlegen i østre halvdel av ligaen og får walkover til kvartfinale. I første cuprunde i øst spiller Philadelphia Union mot New York Red Bulls, Nashville mot Orlando City og New York City mot Atlanta United.

DC United endte ett poeng bak New York Red Bulls, som berget sluttspillplass med 1-1 mot Nashville.

De siste kampene i vest spilles natt til mandag norsk tid.

