Alpint: Røa reiser likevel til fartsrennene i Nord-Amerika

NTB Sport

Forrige måned ble det meldt at Røa måtte stå over sesongens første fartsrenn på grunn av lårtrøbbel. Siden har han funnet ut at det skyldtes en nerve i klem.

– Jeg må bare sette en kortisonsprøyte, så går det fint. Nå er det bare å bestille billetter. Dette var sinnssykt moro, sier han til VG.

Heming-utøveren fikk positive svar fra en skitest i innendørshallen på Lørenskog mandag. Etter planen reiser Røa til Nord-Amerika 15. november for å slutte seg til det norske laget.

Utforrennet i canadiske Lake Louise 26. november blir fartspremieren i den nye verdenscupsesongen. Deretter kjøres det ytterligere to renn (én i utfor og én i super-G) før turen går videre til Beaver Creek i USA.

(©NTB)