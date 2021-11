Østberg har snudd den vanskelige situasjonen – klar for verdenscupcomeback

NTB Sport

Det kom fram i en pressemelding fra Norges Skiforbund mandag ettermiddag.

– Det føles selvfølgelig veldig deilig. Det er lenge siden jeg har vært med på laget og på skirenn. Det føles kanskje lenger ut enn det har vært, sier Østberg til NRK.

Hun har slitt med helsa de siste to årene, og hun gikk glipp av mye av 2019/20-sesongen og hele forrige sesong fordi hun ikke oppfylte kravene til skiforbundets helseattest og på grunn av to tretthetsbrudd i foten.

Nå er planen at Østberg gjør comeback i verdenscupåpningen i finske Ruka 26.–28. november.

– Skiformen er sikkert ikke på det beste noensinne, det er den ikke, men jeg er i hvert fall glad for at jeg skal ha på meg startnummer igjen, sier hun til TV 2.

Har fått hjelp

Østberg fikk første gang startnekt i verdenscupen i november i 2019. Siden har hun hatt en lang kamp for å få orden på helsesituasjonen. Blant annet måtte balansen mellom matinntak og trening bli bedre.

– Det aller viktigste er at jeg har klart å snu vaner og uvaner. Å spise mer mat og tilpasse treningen etter det. Jeg har jobbet tett med ernæringsfysiolog, lege og psykiater for å klare å gjøre de endringene som skal til, å ta de gode valgene hver dag, sier Østberg.

30-åringen fikk ikke bli med resten av landslaget på høydesamling i Livigno i slutten av forrige måned, men nå er hun åpenbart innenfor helsekravene.

– Ernæringsbalansen mellom mat og trening har ikke vært helt optimal. Nå har situasjonen der snudd, og slik sett er det grunn til å ta neste steg, som er skirenn, sier Øystein Andersen, medisinsk ansvarlig for langrennslandslaget, til TV 2.

Tøff tid

Østberg forteller at hun har hatt noen tunge og noen gode dager, men at hun hele tiden har vært motivert for å komme tilbake i langrennssporet.

Samtidig har hun også tvilt i perioder. Det er over 600 dager siden hun sist fikk gå i verdenscupen.

– Det er lenge siden sist jeg var med i gjengen. Jeg har hele tiden hatt motivasjon og glede med det jeg har gjort, men samtidig har det vært perioder der jeg har lurt på om jeg i det hele tatt klarer det. Så å stå her nå og ha klart det, det føles jo veldig godt, sier langrennsløperen.

– Det har vært noen tunge dager, men jeg kom aldri så langt at jeg tenkte på hva jeg skal gjøre hvis jeg ikke kan gå på ski, legger hun til.

Tålmodighet

Langrennssjef Espen Bjervig sier følgende til TV 2 om at Østberg er klarert til å gå skirenn igjen.

– Vi har ventet lenge på dette. Det har vært en tålmodighetsprøve, og Ingvild har gjort en fantastisk jobb og klart å komme tilbake, sier han.

Bjervig uttalte foran Livigno-samlingen at han hadde håp om å se Østberg på startstreken både i verdenscupen og i OL i Beijing.

Østberg, Bjervig og Andersen møtte pressen mandag ettermiddag for å svare på spørsmål rundt Østbergs situasjon.

